В Симферополе объявили режим ЧС

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил в Симферополе и Симферопольском районе режим чрезвычайной ситуации из-за ливней. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

«В соответствии с протокольным решением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Крым принято решение об отнесении ситуации, сложившейся на территории г. Симферополя и Симферопольского района в результате обильного выпадения осадков при прохождении комплекса опасных метеоявлений, к чрезвычайной ситуации межмуниципального характера», - написал он.

Отмечается, что указ в ближайшее время будет опубликован на официальном портале правительства Крыма. Контроль за его выполнением возложен на заместителя председателя Совета министров республики Игоря Михайличенко.

О введении режима ЧС из-за непогоды в Симферопольском районе сообщил и глава района Денис Кратюк. Он также отметил, что на особом контроле находятся четыре поселения – Добровское, Трудовское, Мазанское и Перовское. По всем мостам и руслам рек проводится дополнительная работа по недопущению размывов.

Кратюк также добавил, что в районе зафиксировано порядка 250 подтопленных домовладений. В некоторых из них вода зашла не только во дворы, но и в дома.