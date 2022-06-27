В центре Петербурга прохожую случайно ранило петардой. Женщина была отправлена в реанимацию, за ее жизнь борются врачи.
Инцидент произошел у Казанского собора и попал в объектив камеры. Видео несчастного случая публикует Telegram-канал «Mash на Мойке». На записи видно, как мужчина запускает пиротехническое изделие, которое попадает в женщину. Пострадавшая получила проникающее ранение грудной клетки.
40-летнего мужчину, по чьей вине пострадала петербурженка,
задержали. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточняет канал.