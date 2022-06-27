В Санкт-Петербурге автомобиль вылетел с дороги на тротуар и сбил двух пешеходов. Видео опубликовал портал «Известия».

На кадрах видно, как легковой автомобиль на скорости въезжает на тротуар перед многоэтажным домом. Инцидент произошел еще в пятницу в Колпино, возле дома 46 на улице Веры Слуцкой.

«Женщина 1975 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Solaris, двигаясь задним ходом, зажала ногой педаль газа и совершила наезд на двух пешеходов», — отметили в ведомстве.