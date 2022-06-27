В Бирмингеме из-за взрыва разрушен жилой дом, есть пострадавшие

В британском городе Бирмингем произошел взрыв, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
В результате этого один дом разрушен и несколько серьезно повреждены. Есть пострадавшие.
«Все экстренные службы находятся на месте взрыва дома на Далвич-роуд, район Кингстендинг, Бирмингем. Один дом разрушен, несколько значительно повреждены. Сообщается о пострадавших. Проводится эвакуация», — говорится в сообщении полиции Бирмингема.
Правоохранительные органы рекомендовали избегать район взрыва, а также не размещать фотографии с места происшествия в интернете.
Пожарная служба региона Западный Мидленд сообщила, что на месте работают шесть пожарных расчетов.
Причина происшествия не выясняется.
Напомним, 6 мая в Гаване (Куба) произошел мощный взрыв, в результате повреждены пять этажей отеля «Саратога». Погибли 47 человек. Правительство страны исключило версию о теракте. По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа.