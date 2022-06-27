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23 минуты назад

При взрыве в британском Бирмингеме разрушен дом, есть пострадавшие

Елена Прошина

В британском городе Бирмингем произошел взрыв, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

В Бирмингеме из-за взрыва разрушен жилой дом, есть пострадавшие
Фото: ReutersReuters

В результате этого один дом разрушен и несколько серьезно повреждены. Есть пострадавшие.

«Все экстренные службы находятся на месте взрыва дома на Далвич-роуд, район Кингстендинг, Бирмингем. Один дом разрушен, несколько значительно повреждены. Сообщается о пострадавших. Проводится эвакуация», — говорится в сообщении полиции Бирмингема.

Правоохранительные органы рекомендовали избегать район взрыва, а также не размещать фотографии с места происшествия в интернете.

Пожарная служба региона Западный Мидленд сообщила, что на месте работают шесть пожарных расчетов.

Причина происшествия не выясняется.

Напомним, 6 мая в Гаване (Куба) произошел мощный взрыв, в результате повреждены пять этажей отеля «Саратога». Погибли 47 человек. Правительство страны исключило версию о теракте. По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа.

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