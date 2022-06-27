В Бирмингеме из-за взрыва разрушен жилой дом, есть пострадавшие

В британском городе Бирмингем произошел взрыв, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

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В результате этого один дом разрушен и несколько серьезно повреждены. Есть пострадавшие.

«Все экстренные службы находятся на месте взрыва дома на Далвич-роуд, район Кингстендинг, Бирмингем. Один дом разрушен, несколько значительно повреждены. Сообщается о пострадавших. Проводится эвакуация», — говорится в сообщении полиции Бирмингема.

Правоохранительные органы рекомендовали избегать район взрыва, а также не размещать фотографии с места происшествия в интернете.

Пожарная служба региона Западный Мидленд сообщила, что на месте работают шесть пожарных расчетов.

Причина происшествия не выясняется.