Задержан подозреваемый в поджоге храма в Петербурге

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в поджоге храма Святителя Василия Великого, который сгорел в воскресенье. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В Санкт-Петербурге полицейскими задержан подозреваемый в поджоге храма Святителя Василия Великого", - сказал она.
Пожар в храме произошел 26 июня, в нем загорелась кровля, огонь охватил всю площадь строения. Как сообщал ТАСС представитель храма, здание полностью сгорело. Реликвии успели вынести. Сохранились иконостас, престол, все богослужебные предметы и облачения.
Церковь во имя святителя Василия Великого в Осиновой роще построили в 2016 году. Храм не является памятником истории и культуры.