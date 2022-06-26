Задержан подозреваемый в поджоге храма в Петербурге

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в поджоге храма Святителя Василия Великого, который сгорел в воскресенье. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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"В Санкт-Петербурге полицейскими задержан подозреваемый в поджоге храма Святителя Василия Великого", - сказал она.

Пожар в храме произошел 26 июня, в нем загорелась кровля, огонь охватил всю площадь строения. Как сообщал ТАСС представитель храма, здание полностью сгорело. Реликвии успели вынести. Сохранились иконостас, престол, все богослужебные предметы и облачения.