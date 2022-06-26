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1 час назад

Часть моста обрушилась в реку в центре Симферополя

ТАСС

Часть моста через реку Салгир обрушилась в центре Симферополя в воскресенье, сообщил ТАСС мэр Михаил Афанасьев.

Часть моста обрушилась в реку в центре Симферополя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Обрушился фрагмент моста на улице Толстого", - сказал он.

Ранее он сообщал, что около этого места - в находящемся рядом Гагаринском парке - река Салгир вышла из берегов после ливней и увеличения сброса воды из Симферопольского водохранилища.

В Крыму разрушено два моста

Из-за ночных ливней и последовавших подтоплений в Симферопольском районе Крыма ввели режим ЧС. По данным местной администрации, подтопило десятки участков и несколько домов в шести селах, входящих в разные сельские поселения. Подтопления зафиксировали также в Белогорском и Бахчисарайском районах и Симферополе, на региональных трассах, в Алуште сошел сель. Пострадавших и погибших нет.

Происшествия,Михаил Афанасьев,
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