Часть моста обрушилась в реку в центре Симферополя

Ранее он сообщал, что около этого места - в находящемся рядом Гагаринском парке - река Салгир вышла из берегов после ливней и увеличения сброса воды из Симферопольского водохранилища.

Из-за ночных ливней и последовавших подтоплений в Симферопольском районе Крыма ввели режим ЧС. По данным местной администрации, подтопило десятки участков и несколько домов в шести селах, входящих в разные сельские поселения. Подтопления зафиксировали также в Белогорском и Бахчисарайском районах и Симферополе, на региональных трассах, в Алуште сошел сель. Пострадавших и погибших нет.