В Крыму ввели режим ЧС

Власти Симферопольского района ввели режим ЧС из-за ливней, подтопивших населенные пункты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу районной администрации Дениса Кратюка.

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По его данным, подтопило около 250 домовладений в нескольких селах. В частности, пострадали Добровское, Трудовское, Мазанское и Перовское. Эти поселения находятся на особом контроле.

Вода зашла не только во дворы, но и в дома.

По всем мостам и руслам рек начались «работы по недопущению размывов». Экстренные службы работают в усиленном режиме, мониторинг рек ведется каждые полчаса.

В ночь на воскресенье, 26 июня, на полуострове прошли ливни.

В Симферопольском районе оказались подтопленными шесть поселков, в Белогорском и Бахчисарайском районе - по три. В Симферополе произошли подтопления по 14 адресам.