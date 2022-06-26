В Крыму ввели режим ЧС

Власти Симферопольского района ввели режим ЧС из-за ливней, подтопивших населенные пункты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу районной администрации Дениса Кратюка.
По его данным, подтопило около 250 домовладений в нескольких селах. В частности, пострадали Добровское, Трудовское, Мазанское и Перовское. Эти поселения находятся на особом контроле.
Вода зашла не только во дворы, но и в дома.
По всем мостам и руслам рек начались «работы по недопущению размывов». Экстренные службы работают в усиленном режиме, мониторинг рек ведется каждые полчаса.
В ночь на воскресенье, 26 июня, на полуострове прошли ливни.
В Симферопольском районе оказались подтопленными шесть поселков, в Белогорском и Бахчисарайском районе - по три. В Симферополе произошли подтопления по 14 адресам.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на территорию санатория «Аю-Даг» в Алуште сошел селевой поток.