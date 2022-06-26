В Крыму разрушено два моста

В Симферопольском районе Крыма два моста разрушены из-за ливней и последовавших за ними подтоплений, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в воскресенье в своем Telegram-канале.
"На данный момент зафиксированы подтопления в четырех муниципальных образованиях, разрушено два моста в Симферопольском районе и подтоплен ряд автомобильных дорог", - написал Аксенов.
Он уточнил, что сам выехал в один из пострадавших населенных пунктов. По его данным, к ликвидации последствий непогоды привлекли все профильные службы.
"У каждого подтопленного многоквартирного дома и на каждой улице в частном секторе будет организовано дежурство машин МЧС, чтобы принять у людей заявку на приобретение и доставку воды, лекарств и продовольствия. Оценка ущерба должна быть проведена в течение суток после того, как сойдет вода", - добавил Аксенов.
Ранее сообщалось, что в Симферопольском районе ввели режим ЧС, по данным местной администрации, подтопило десятки участков и несколько домов в шести селах, входящих в разные сельские поселения. Подтопления зафиксировали также в Белогорском и Бахчисарайском районах и Симферополе, на региональных трассах, в Алуште сошел сель. Пострадавших и погибших нет.