В Крыму разрушено два моста

В Симферопольском районе Крыма два моста разрушены из-за ливней и последовавших за ними подтоплений, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в воскресенье в своем Telegram-канале.

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"На данный момент зафиксированы подтопления в четырех муниципальных образованиях, разрушено два моста в Симферопольском районе и подтоплен ряд автомобильных дорог", - написал Аксенов.

Он уточнил, что сам выехал в один из пострадавших населенных пунктов. По его данным, к ликвидации последствий непогоды привлекли все профильные службы.

"У каждого подтопленного многоквартирного дома и на каждой улице в частном секторе будет организовано дежурство машин МЧС, чтобы принять у людей заявку на приобретение и доставку воды, лекарств и продовольствия. Оценка ущерба должна быть проведена в течение суток после того, как сойдет вода", - добавил Аксенов.