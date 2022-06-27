В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 53.36EUR 56.05
Войти в почту
39 минут назад

Трехлетний мальчик погиб после падения из окна восьмого этажа в доме на северо-востоке Москвы

Агентство «Москва»иещё 3

По факту смерти ребенка в результате падения из окна жилого дома на северо-востоке Москвы возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по столице.

В Москве ребенок оперся на москитную сетку и выпал из окна с 8 этажа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Бутырским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»)», - говорится в сообщении.

Поясняется, что, по данным следствия, днем 27 июня 2022 года вблизи жилого дома, расположенного по ул. Мурановская, был обнаружен трехлетний мальчик с повреждениями, характерными при падении с высоты. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался. Установлено, что ребенок оперся руками на москитную сетку и выпал с высоты восьмого этажа.

Уточняется, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются родственники, соседи и возможные очевидцы трагедии.

В свою очередь пресс-служба столичной прокуратуры уточняет, что ребенок скончался в медицинском учреждении. В ходе ведомственной проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних.

Происшествия,Громкие уголовные дела ,Следственный комитет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители