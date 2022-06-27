В Москве ребенок оперся на москитную сетку и выпал из окна с 8 этажа

По факту смерти ребенка в результате падения из окна жилого дома на северо-востоке Москвы возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по столице.

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«Бутырским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»)», - говорится в сообщении.

Поясняется, что, по данным следствия, днем 27 июня 2022 года вблизи жилого дома, расположенного по ул. Мурановская, был обнаружен трехлетний мальчик с повреждениями, характерными при падении с высоты. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался. Установлено, что ребенок оперся руками на москитную сетку и выпал с высоты восьмого этажа.

Уточняется, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются родственники, соседи и возможные очевидцы трагедии.