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14 минут назад

На крымский санаторий сошел сель

Елена Прошина

В Крыму после обильных дождей произошли подтопления в нескольких районах, а на санаторий в Алуште сошел сель. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в Telegram-канале.

В Симферопольском районе подтопленными оказались 6 населенных пунктов,, в Белогорском и Бахчисарайском районе по 3 населенных пункта. Пострадали придомовые территории и частные домовладения.

В Симферополе затоплено 14 улиц, в районе Алушты сошел сель на территорию санатория «Аю-Даг».

По информации Аксенова, жертв и пострадавших нет.

Глава республики отметил, что последствия стихии ликвидируют более 200 спасателей. Аксенов гарантировал, что всем будет оказана помощь, и предложил жителям с помощью соцсетей информировать его о проблемах, вызванных непогодой.

Ранее синоптики рассказали, что на предстоящей неделе на Владивосток обрушится череда мощных ливней.

Происшествия,Видео,Сергей Аксенов,
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