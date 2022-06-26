На крымский санаторий сошел сель

В Крыму после обильных дождей произошли подтопления в нескольких районах, а на санаторий в Алуште сошел сель. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в Telegram-канале.

В Симферопольском районе подтопленными оказались 6 населенных пунктов,, в Белогорском и Бахчисарайском районе по 3 населенных пункта. Пострадали придомовые территории и частные домовладения.

В Симферополе затоплено 14 улиц, в районе Алушты сошел сель на территорию санатория «Аю-Даг».

По информации Аксенова, жертв и пострадавших нет.

Глава республики отметил, что последствия стихии ликвидируют более 200 спасателей. Аксенов гарантировал, что всем будет оказана помощь, и предложил жителям с помощью соцсетей информировать его о проблемах, вызванных непогодой.