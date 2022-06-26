Стало известно о ракетном ударе по вышке «Черноморнефтегаза»

В ночь на воскресенье 26 июня был нанесен удар по самоподъемной плавучей буровой установке «Таврида». В результате обстрела пострадала вертолетная площадка. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Фото: Черноморнефтегаз Черноморнефтегаз

Отмечается, что на площадке осталось рваное отверстие «диаметром почти пять метров». В результате инцидента никто не погиб.