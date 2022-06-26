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19 минут назад

Baza: в Черном море нанесен удар по вышке «Черноморнефтегаза»

Елена Прошина

В ночь на воскресенье 26 июня был нанесен удар по самоподъемной плавучей буровой установке «Таврида». В результате обстрела пострадала вертолетная площадка. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Стало известно о ракетном ударе по вышке «Черноморнефтегаза»
Фото: ЧерноморнефтегазЧерноморнефтегаз

Отмечается, что на площадке осталось рваное отверстие «диаметром почти пять метров». В результате инцидента никто не погиб.

В России оценили последствия удара Украины по буровым платформам

Издание напомнило, что 20 июня ВСУ обстреляли три буровые платформы «Черноморнефтегаза», расположенные в 71 км от Одессы. Одна из них, БК-1, была уничтожена полностью. Несколько человек пропали без вести.

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