Пожар в церкви святителя Василия в Петербурге попал на видео

В воскресенье, 26 июня, в церкви на Приозерском шоссе произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. Об этом пишет "Петербургский дневник".
Видео горящей церкви святителя Василия появилось в Сети. Судя по размещенному видео, огонь охватил все строение. Спасатели продолжают бороться с огнем.
«В Осиновой Роще (Выборгский район СПб) горит православный храм. Пожарные на месте, работают. Помогают прихожане», – пишут очевидцы.
Информация о пострадавших не поступала. На месте происшествия работают шесть машин спецтехники и 30 спасателей.