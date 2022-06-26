В Алуште повар из прибрежного бара помог добраться до берегу человеку с затонувшего прогулочного судна. Подробности и видео спасение опубликовал Telegram-канал Mash .

На кадрах видно, как повар, стоя на пирсе в спасательном жилете, берет сап с веслом и направляется к пострадавшему. Отмечалось, что на судне находилось два человека — один из них выбрался самостоятельно, другого вытащил на берег сотрудник общепита.