Пьяный россиянин устроил стрельбу в ночном клубе

Пьяный житель Приморского края открыл стрельбу из ружья в ночном клубе. Ранения получили три человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МВД.

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Инцидент произошел в Артеме сегодня ночью. Нетрезвый мужчина 36 лет пришел в ночной клуб на улице Фрунзе, но его не пустила охрана.

«Получив отказ, мужчина выстрелил из ружья в холле, а затем на улице. В результате инцидента травмы получили две жительницы Артема 34 и 33 лет, а также 34-летний мужчина», – рассказал в полиции.

Одна из потерпевших госпитализирована с ранением голени, другим медпомощь оказали на месте.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство», ему грозит до семи лет лишения свободы.