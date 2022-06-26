Пьяный россиянин устроил стрельбу в ночном клубе

Пьяный житель Приморского края открыл стрельбу из ружья в ночном клубе. Ранения получили три человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МВД.
Инцидент произошел в Артеме сегодня ночью. Нетрезвый мужчина 36 лет пришел в ночной клуб на улице Фрунзе, но его не пустила охрана.
«Получив отказ, мужчина выстрелил из ружья в холле, а затем на улице. В результате инцидента травмы получили две жительницы Артема 34 и 33 лет, а также 34-летний мужчина», – рассказал в полиции.
Одна из потерпевших госпитализирована с ранением голени, другим медпомощь оказали на месте.
Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство», ему грозит до семи лет лишения свободы.
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