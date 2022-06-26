С загоревшегося у берегов Японии судна эвакуировали россиян

У берегов Японии загорелось грузовое судно. На борту находились 25 россиян, но все они были эвакуированы. Об этом сообщило генеральное консульство РФ, сообщает портал «Известия».
«Экипаж, состоящий из 25 граждан России, эвакуирован. Сведения о пострадавших не поступали», — говорится в сообщении.
Ранее Управление безопасности на море Японии проинформировало, что на борту парома Angara, который направлялся во Владивосток из порта Фусики, возник пожар. Инцидент произошел в 24 км к северо-западу от города Вадзима в центральной части Японии.
По предварительной информации, возгорание произошло в подержанной машине в грузовом отсеке.