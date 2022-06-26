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20 минут назад

С загоревшегося у берегов Японии судна эвакуировали 25 россиян

Елена Прошина

У берегов Японии загорелось грузовое судно. На борту находились 25 россиян, но все они были эвакуированы. Об этом сообщило генеральное консульство РФ, сообщает портал «Известия».

С загоревшегося у берегов Японии судна эвакуировали россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Экипаж, состоящий из 25 граждан России, эвакуирован. Сведения о пострадавших не поступали», — говорится в сообщении.

Ранее Управление безопасности на море Японии проинформировало, что на борту парома Angara, который направлялся во Владивосток из порта Фусики, возник пожар. Инцидент произошел в 24 км к северо-западу от города Вадзима в центральной части Японии.

По предварительной информации, возгорание произошло в подержанной машине в грузовом отсеке.

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