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32 минуты назад

СМИ: у берегов Японии произошел пожар на грузовом судне с россиянами на борту

ТАССиещё 5

Пожар произошел 25 июня на грузовом судне "Ангара" водоизмещением 6 330 тонн с 25 россиянами на борту, которое шло в Японском море у берегов префектуры Исикава в центральной части Японии. Об этом в воскресенье сообщила газета Hokkoku.

У берегов Японии произошел пожар на судне с россиянами на борту
Фото: ReutersReuters

По ее данным, экипаж судна не пострадал, 19 россиян были эвакуированы на проходивший рядом с местом инцидента контейнеровоз, еще шесть остались на борту "Ангары" для тушения пожара. Его причиной могло стать возгорание автомобиля, который перевозило грузовое судно, отмечает издание.

Согласно данным газеты, "Ангара" направлялась из порта японской префектуры Тояма во Владивосток. Грузовое судно зарегистрировано в Сьерра-Леоне.

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