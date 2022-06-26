У берегов Японии произошел пожар на судне с россиянами на борту

Пожар произошел 25 июня на грузовом судне "Ангара" водоизмещением 6 330 тонн с 25 россиянами на борту, которое шло в Японском море у берегов префектуры Исикава в центральной части Японии . Об этом в воскресенье сообщила газета Hokkoku .

По ее данным, экипаж судна не пострадал, 19 россиян были эвакуированы на проходивший рядом с местом инцидента контейнеровоз, еще шесть остались на борту "Ангары" для тушения пожара. Его причиной могло стать возгорание автомобиля, который перевозило грузовое судно, отмечает издание.