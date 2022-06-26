Раскрыта новая схема мошенничества от имени известного банка

«Жертва вкладывает деньги, как она считает, в акции, а на деле просто переводит их мошенникам. Долгое время смотрит за тем, как курсы "растут" (на самом деле пользователям показывают обычные рисунки, не имеющие отношения к происходящему на бирже) и "вкладывает" еще деньги, а при попытке вывести средства не может получить ни копейки», — рассказала специалист.