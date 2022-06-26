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51 минуту назад

Раскрыта новая схема мошенничества с инвестициями от имени известного банка

Мослента

Мошенники, используя рассылку в интернете, начали предлагать от имени известного банка пройти тест о рынке ценных бумаг, что якобы откроет пользователю доступ к инвестиционной платформе. О новой схеме аферистов РИА Новости рассказал директор фонда «За права заемщиков», руководитель платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.

Раскрыта новая схема мошенничества от имени известного банка
Фото: Nicholas Cappello / UnsplashNicholas Cappello / Unsplash

«Жертва вкладывает деньги, как она считает, в акции, а на деле просто переводит их мошенникам. Долгое время смотрит за тем, как курсы "растут" (на самом деле пользователям показывают обычные рисунки, не имеющие отношения к происходящему на бирже) и "вкладывает" еще деньги, а при попытке вывести средства не может получить ни копейки», — рассказала специалист.

Лазарева сообщила, что «Мошеловка» зафиксировала рассылку писем, которые «гарантируют доход». В таких письмах содержится набор цифр и файл в формате pdf со ссылкой на сайт. На главной странице сайта размещен логотип популярного банка, рекламный ролик про инвестиции и предложение пройти тест для получения доступа к платформе. При этом вопросы так называемого теста не имеют ничего общего с проверкой знаний о рынке ценных бумаг, отметила специалист.

По завершению «тестирования» пользователя поздравляют с получением доступа к платформе. Клиента просят заполнить форму с контактными данными, подтвердить возраст и поставить галочку для подтверждения «клиентского соглашения», по которому ресурс не несет ответственности за материальные потери.

Передав свои данные, человек получает доступ к так называемой платформе с «персональным менеджером», убеждающим вложить побольше денег в «особо выгодные предложения», предупредила Лазарева. Собеседница отметила, что к настоящему банку эта платформа не имеет никакого отношения.

Ранее россиян предупредили о схемах мошенничества с авиабилетами.

Происшествия,Евгений Лазарев,
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