В Сочи пассажирский поезд наехал на иностранку

В Краснодарском крае пассажирский поезд совершил наезд на гражданку иностранного государства. Об этом сообщает портал Кубань 24 со ссылкой на пресс-службу линейного управления МВД на транспорте Сочи.

Инцидент произошел днем 25 июня 2022 года неподалеку от станции Лазаревская. Во время движения пассажирского поезда по маршруту Адлер — Мурманск машинист локомотива увидел на железнодорожных путях женщину. Мужчина попытался экстренно остановиться, однако не успел.

В результате наезда девушка была госпитализирована в медицинское учреждение, где у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и множественные ушибы.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции города.