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49 минут назад

В Сочи пассажирский поезд «Адлер — Мурманск» сбил иностранку

Газета.Ru

В Краснодарском крае пассажирский поезд совершил наезд на гражданку иностранного государства. Об этом сообщает портал Кубань 24 со ссылкой на пресс-службу линейного управления МВД на транспорте Сочи.

В Сочи пассажирский поезд наехал на иностранку
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Инцидент произошел днем 25 июня 2022 года неподалеку от станции Лазаревская. Во время движения пассажирского поезда по маршруту Адлер — Мурманск машинист локомотива увидел на железнодорожных путях женщину. Мужчина попытался экстренно остановиться, однако не успел.

В результате наезда девушка была госпитализирована в медицинское учреждение, где у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и множественные ушибы.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции города.

Ранее сообщалось, что в Тамбовской области трое подростков попали под поезд по пути в кафе, где должны были праздновать выпускной.

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