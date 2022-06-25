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33 минуты назад

Отношения миллиардера с Рублевки и его домработницы закончились дракой

Мослента

Скандалом, дракой и обвинениями в неприязни по национальному признаку закончились романтические отношения 46-летней домработницы из Узбекистана и ее работодателя — 65-летнего миллиардера с Рублевки. Об этом сообщает издание Mash.

Отношения миллиардера с Рублевки и его домработницы закончились дракой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Стало известно, что последние три года уроженка Ташкента работала у мужчины помощницей по хозяйству, в ее обязанности входила готовка и уборка. Со временем между ними возникли любовные отношения, и женщина начала мечтать о свадьбе.

Однажды домработнице стало известно, что ее возлюбленный относится к их роману иначе, считая его мимолетным увлечением. Она устроила скандал, заявив, что он не уважает ее из-за национальности и бьет. После этого она напала на охранника хозяина, расцарапала ему лицо и сбежала. На следующий день она обратилась в полицию, а потом внезапно покинула Россию, вернувшись на родину.

Ранее в Москве домработница получила от своего работодателя квартиру стоимостью 13 миллионов рублей.

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