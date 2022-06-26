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1 час назад

В Кобяйском районе Якутии продолжают искать пропавший самолет Ан-2

ТАССиещё 1

Поиски пропавшего во вторник самолета Ан-2 продолжаются, вертолеты вылетели в Кобяйский район Якутии. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС России.

В Якутии продолжают искать пропавший самолет Ан-2
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Поиски продолжаются. Задействованы два вертолета МЧС России и авиакомпании "Полярные авиалинии", - сообщили в управлении. Вертолеты вылетели в Кобяйский район.

Утром во вторник самолет Ан-2, выполнявший рейс Ус-Хатынг - Вертикальный - Ус-Хатынг, пропал с радаров и не прибыл в пункт назначения. На борту, по предварительным данным, находились два члена экипажа и один пассажир, а также одна тонна груза. Сообщалось, что аварийные маяки самолета не сработали, поэтому его местонахождение неизвестно. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). По данному факту Якутская транспортная прокуратура начала проверку исполнения требований федерального законодательства о безопасности полетов.

Происшествия,МЧС России,
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