В Якутии продолжают искать пропавший самолет Ан-2

Утром во вторник самолет Ан-2, выполнявший рейс Ус-Хатынг - Вертикальный - Ус-Хатынг, пропал с радаров и не прибыл в пункт назначения. На борту, по предварительным данным, находились два члена экипажа и один пассажир, а также одна тонна груза. Сообщалось, что аварийные маяки самолета не сработали, поэтому его местонахождение неизвестно. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). По данному факту Якутская транспортная прокуратура начала проверку исполнения требований федерального законодательства о безопасности полетов.