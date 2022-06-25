Российского кассира ранили ножом при попытке остановить вора

В Санкт-Петербурге сотрудник магазина получил ножевое ранение во время попытки задержать вора. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Инцидент произошел в магазине «Дикси», который находится на улице Чудновского. Преступник взял товар, после чего захотел скрыться, однако кассир попытался его задержать. Во время конфликта злоумышленник ударил сотрудника магазина ножом в грудь.

Россиянина доставили в больницу, на данный момент информации о его состоянии нет. Нападавшего разыскивает полиция, возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».