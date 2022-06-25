В Москве избили бизнесмена Дмитрия Агарунова

В центре Москвы неизвестные подкараулили и избили бизнесмена Дмитрия Агарунова - основателя медиакомпании Gameland. Пострадавший получил серьезные травмы, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Инцидент произошел еще 26 мая, известно о нем стало только сейчас. По всей видимости, за 53-летним владельцем Gameland следили, когда он шёл с дочкой по Фрунзенской набережной. Около дома на него напали двое неизвестных и избили.
Агарунов смог оказать сопротивление. После этого преступники сбежали.
В больнице врачи обнаружили у бизнесмена травму головы, ушибы, перелом костей носа и лицевого скелета.