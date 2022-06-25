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19 минут назад

В центре Москвы неизвестные подкараулили и избили бизнесмена Дмитрия Агарунова

Майк Габриелян

В центре Москвы неизвестные подкараулили и избили бизнесмена Дмитрия Агарунова - основателя медиакомпании Gameland. Пострадавший получил серьезные травмы, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

В Москве избили бизнесмена Дмитрия Агарунова
Фото: Телеграм-канал 112Телеграм-канал 112

Инцидент произошел еще 26 мая, известно о нем стало только сейчас. По всей видимости, за 53-летним владельцем Gameland следили, когда он шёл с дочкой по Фрунзенской набережной. Около дома на него напали двое неизвестных и избили.

Агарунов смог оказать сопротивление. После этого преступники сбежали.

В больнице врачи обнаружили у бизнесмена травму головы, ушибы, перелом костей носа и лицевого скелета.

Происшествия,Дмитрий Агарунов,
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