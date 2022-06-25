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27 минут назад

В стрельбе в Осло заподозрили выходца из Ирана

Газета.Ru

Норвежская полиция подозревает уроженца Ирана в совершении массовой стрельбы в ночном клубе в Осло, где погибли два человека. Об этом сообщил представитель полиции Кристиан Хатло на пресс-конференции, передает телеканал NRK.

В стрельбе в Осло заподозрили выходца из Ирана
Фото: TwitterTwitter

Отмечается, что у подозреваемого есть гражданство Норвегии.

«Ему вменяют убийство, покушение на убийство и организацию теракта», — сказал Хатло.

Он уточнил, что это предварительные обвинения, и они могут быть изменены.

По последним данным, в результате стрельбы пострадал 21 человек, состояние троих из них оценивается как тяжелое.

Хатло отметил, что 42-летний норвежец ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов. В ходе обысков в него изъяли автомат и пистолет.

Предполагается, что мужчина устроил стрельбу на почве ненависти, поскольку трагедия произошла в популярном гей-клубе Oslo Pride.

Ранее сообщалось, что полиция Норвегии расследует стрельбу в Осло как теракт.

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