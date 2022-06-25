В Москве рухнул на дорогу строящийся мост

Строящийся автомобильный мост рухнул на проезжую часть в Москве. Об этом в субботу, 25 июня, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».
По информации источника, инцидент произошел на Симферопольском шоссе. На опубликованных кадрах видно, что конструкция находился на стадии строительства. Мост разломился пополам и упал на дорогу.
На данный момент устраняются последствия аварии. О пострадавших не сообщается.
Ранее в подмосковной Балашихе грузовик снес пешеходный мост. Инцидент произошел на 30-м километре Горьковского шоссе.