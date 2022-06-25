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29 минут назад

В Москве обрушился мост на Симферопольском шоссе

ТК «Звезда»

На Симферопольском шоссе обрушилась часть моста. Судя по фотографиям с места происшествия, публикуемым в Сети, конструкция находилась на этапе строительства. Информация о пострадавших на данный момент уточняется.

В Москве обрушился мост на Симферопольском шоссе
Фото: ДТП и ЧП МОСКВА и МО, TelegramДТП и ЧП МОСКВА и МО, Telegram

О происшествии проинформировал Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО». Напомним, в конце мая в Пермском крае на участке трассы Пермь - Екатеринбург камаз снес опору пешеходного моста. По предварительным данным, причиной ДТП стала неосторожность водителя, который ехал с открытым кузовом и задел конструкцию.

До этого в городском округе Балашиха на территории Московской области произошло обрушение надземного пешеходного перехода в результате серьезного ДТП.

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