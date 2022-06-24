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50 минут назад

«Умершего от COVID-19» бразильского наркобарона задержали спустя полтора года

Lenta.ru

Бразильского наркобарона Серхио Роберто де Карвалью, который якобы умер от COVID-19 в августе 2020 года, задержали в Венгрии полтора года спустя. Об этом сообщает Vice.

«Умершего от COVID-19» наркобарона задержали спустя полтора года
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Крупный международный наркоторговец, известный по кличке Майор Карвалью, до последнего времени жил на роскошной вилле под личиной гражданина Мексики Гильермо Флореса Диаса. Его задержали в результате совместной спецоперации венгерских и португальских полицейских.

В августе 2020 года Карвалью арестовали на территории Испании. Его опознали, несмотря на поддельный паспорт на имя Пола Воутера. У мужчины изъяли крупную партию кокаина. Преступник вышел из тюрьмы под залог, а позже появилась информация, что он скончался от COVID-19. Свидетельство о смерти наркоторговца, датированное 29 августа 2020 года, предоставил властям адвокат бандита. В документе утверждалось, что тело бандита было кремировано.

После мнимой кончины Карвалью начал пользоваться заранее подготовленной третьей личностью и жил под видом мексиканца. Испанские власти не поверили в смерть преступника, и в ноябре 2020 года сумели отследить его перемещения до Лиссабона. Там полицейские обнаружили фургон с 14 миллионами долларов наличными (около 760 миллионов рублей по современному курсу), которые, видимо, были выручкой с очередной нелегальной операции. В Лиссабоне след наркоторговца обрывался.

Однако в конце июня 2022 года правоохранительным органам Португалии удалось выяснить имя, под которым скрывался Карвалью, и место его проживания. Мужчина был задержан. Его обвиняют в провозе около 45 тонн наркотиков из Бразилии в Нидерланды, Бельгию, Испанию и Португалию в 2017-2021 годах. Организованная преступником сеть поставки наркотиков из Южной Америки в Европу была разгромлена еще в феврале совместными усилиями испанских и бразильских полицейских.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии арестовали одного из самых разыскиваемых наркобаронов Европы. Флор Брессерс находился в бегах два года.

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