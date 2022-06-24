В Тбилиси убит крупный бизнесмен

В Тбилиси убит крупный грузинский бизнесмен Леван Качарава, один из основателей инвестиционной компании Silk Road Group. Об этом сообщила телекомпания «Рустави-2».

По информации mtavari.tv, Качарава был расстрелян в своем автомобиле. По предварительным данным, в него было выпущено около 20 пуль.

Бизнесмену было 53 года. Несколько лет назад он вместе с Георгием Рамишвили основал Silk Road Group. Леван Качарава также владел в Грузии фитнес-сетью.