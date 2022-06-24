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9 минут назад

В Тбилиси убит крупный бизнесмен

Lenta.ru

В Тбилиси убит крупный грузинский бизнесмен Леван Качарава, один из основателей инвестиционной компании Silk Road Group. Об этом сообщила телекомпания «Рустави-2».

В Тбилиси убит крупный бизнесмен
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации mtavari.tv, Качарава был расстрелян в своем автомобиле. По предварительным данным, в него было выпущено около 20 пуль.

Бизнесмену было 53 года. Несколько лет назад он вместе с Георгием Рамишвили основал Silk Road Group. Леван Качарава также владел в Грузии фитнес-сетью.

По данным МВД, расследование ведется по статьям «умышленное убийство» и «незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия» Уголовного кодекса Грузии.

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