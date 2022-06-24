Трое детей утонули в водохранилище в Тверской области

Трое детей 5-6 лет утонули в водохранилище в Тверской области. Их тела обнаружили на берегу Негочанского водохранилища. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на следственное управление (СУСК) и прокуратуру области.

Фото: СКР Тверской области СКР Тверской области

«На берегу Негочанского водохранилища Кувшиновского района Тверской области и в самом водоеме обнаружены тела троих малолетних детей, предположительно пяти-шести лет», — сообщили в облаобластной прокуратуре.

В Следственном комитете добавили, что начата доследственная проверка по данному факту. На месте происшествия работают следователи, они устанавливают личности погибших.

«Для установления точных причин смерти детей будут назначены судебно-медицинские экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства, которые привели к трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — подтвердили в ведомстве.

Как сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя, по предварительной информации, дети находились на водоеме без сопровождения взрослых.