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29 минут назад

Трое детей утонули в водохранилище в Тверской области

Lenta.ruиещё 2

Трое детей 5-6 лет утонули в водохранилище в Тверской области. Их тела обнаружили на берегу Негочанского водохранилища. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на следственное управление (СУСК) и прокуратуру области.

Трое детей утонули в водохранилище в Тверской области
Фото: СКР Тверской областиСКР Тверской области

«На берегу Негочанского водохранилища Кувшиновского района Тверской области и в самом водоеме обнаружены тела троих малолетних детей, предположительно пяти-шести лет», — сообщили в облаобластной прокуратуре.

В Следственном комитете добавили, что начата доследственная проверка по данному факту. На месте происшествия работают следователи, они устанавливают личности погибших.

«Для установления точных причин смерти детей будут назначены судебно-медицинские экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства, которые привели к трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — подтвердили в ведомстве.

Как сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя, по предварительной информации, дети находились на водоеме без сопровождения взрослых.

Ранее в Свердловской области шестилетний мальчик утонул в реке Путишна на глазах у взрослых. Ребенок остался без присмотра, играл на пирсе и случайно упал в воду.

Происшествия,Игорь Руденя,Следственный комитет,Генпрокуратура РФ,
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