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28 минут назад

Туристы покидают Сочи после того, как два авто унесло в море

РИА "ФедералПресс"

Испугавшиеся непогоды отдыхающие устроили пробку из Сочи в Краснодар, несмотря на то, что впереди два выходных. Очевидцы предупреждают о пробке.

Туристы массово покидают Сочи после трагедии
Фото: ФедералПресс / Полина ЗиновьеваФедералПресс / Полина Зиновьева

«Затор растянулся на 13 километров – от Ольгинки до Новомихайловского», – сообщает «Живая Кубань».

По данным приложения «Яндекс.Пробки», то расстояние, которое в обычный день можно преодолеть за 15 минут, теперь займет 1,5 часа.

Найдено тело второй погибшей женщины, унесенной в море на машине

Ранее из-за непогоды в Сочи в море смыло две машины с людьми. Транспорт был припаркован в необорудованном месте, о чем людей заранее предупреждали, но они не послушали и остановились на ночлег, который закончился смертями и переохлаждением одного из туристов. Пока найдены тела только двоих из семи человек. Остальных людей ищут.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в СУ СК по Краснодарскому крае расследуют смерти туристов из Ставрополья, которые утонули в машинах.

Происшествия,Следственный комитет,
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