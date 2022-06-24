Туристы массово покидают Сочи после трагедии

Испугавшиеся непогоды отдыхающие устроили пробку из Сочи в Краснодар , несмотря на то, что впереди два выходных. Очевидцы предупреждают о пробке.

По данным приложения «Яндекс.Пробки», то расстояние, которое в обычный день можно преодолеть за 15 минут, теперь займет 1,5 часа.

Ранее из-за непогоды в Сочи в море смыло две машины с людьми. Транспорт был припаркован в необорудованном месте, о чем людей заранее предупреждали, но они не послушали и остановились на ночлег, который закончился смертями и переохлаждением одного из туристов. Пока найдены тела только двоих из семи человек. Остальных людей ищут.