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58 минут назад

В Сочи нашли вторую жертву из смытых в море машин

Мария Иванова

В Сочи нашли тело второго погибшего, который находился в одной из смытых в море машин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.

24 июня в Сочи действует штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают о ливнях с грозами, граде, смерчах, сильном ветре и подъеме уровня воды.

Появились кадры спасения одного из унесенных в море россиян в Сочи

Утром у реки Чемитоквадже в Лазаревском районе потоком воды смыло две легковые машины, в итоге они оказались в акватории Черного моря.

В МЧС заявили, что в автомобилях находились восемь человек, в том числе трое детей. Одного человека удалось спасти. Вскоре после происшествия было найдено тело одной из жертв.

Спасательная операция продолжается, в ней участвуют вертолет Ка-32 и спасательный катер.

По данным «Российской газеты», людей предупреждали, что находиться возле реки опасно из-за сильного дождя, но они решили остаться.

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