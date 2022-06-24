В Сочи нашли тело второго погибшего, который находился в одной из смытых в море машин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.

24 июня в Сочи действует штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают о ливнях с грозами, граде, смерчах, сильном ветре и подъеме уровня воды.

Утром у реки Чемитоквадже в Лазаревском районе потоком воды смыло две легковые машины, в итоге они оказались в акватории Черного моря.

В МЧС заявили, что в автомобилях находились восемь человек, в том числе трое детей. Одного человека удалось спасти. Вскоре после происшествия было найдено тело одной из жертв.

Спасательная операция продолжается, в ней участвуют вертолет Ка-32 и спасательный катер.