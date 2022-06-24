Найдено тело второй погибшей женщины, унесенной в море на машине

В Сочи спасатели обнаружили тело второй погибшей женщины в зоне поиска людей, унесенных в море на двух автомобилях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.

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Власти Сочи подтвердили гибель еще одного человека в происшествии с двумя машинами. смытыми в море потоком реки.