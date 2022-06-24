«Машина начала гореть»: борец спас шесть человек в смертельном ДТП в Москве

"Честно сказать, такие ситуации случайно происходят. Впервые такое видел, растерялся сначала. Хлопок, сразу подскочил - увидел, что огонь горит, машина прямо в дом заехала. У нас в Дагестане, когда хлопок, люди туда бегут, а не убегают, - рассказал тренер чуть позже ТАСС. - Авария, машина горит. Подумали, погоня какая-то, и вдруг поняли, что в машине люди. Полиция кричит отойти, там пламя метров на пять-шесть. Я не один был, мы сидели в кафе, два-три человека, все туда побежали. Начали вытаскивать людей, шесть человек вытащили. Еще минута и все, даже не знал, что так быстро машины горят, страшно было. Девочки молодые там были. Самый первый, кого вытащил, дышать не мог, но говорил в шоковом состоянии, сразу его оттащил в сторону. Ребята оказались из Ставропольского края - трое из Карачаево-Черкесии, но тот, кто был за рулем, мы его вытащить не смогли. Двое сгорели, страшная авария. Я в порядке, немного в шоке от увиденного. Но всем, чем смогли, мы помогли. Я с ними потом еще час сидел".