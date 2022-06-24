«Машина начала гореть»: борец спас шесть человек в смертельном ДТП в Москве

В Москве утром 24 июня в ДТП погибли два человека. Mercedes на большой скорости врезался в дом в центре города и загорелся. Тренер юношеской сборной Дагестана по борьбе Арсланбек Алиев вместе с друзьями смог вытащить из автомобиля шесть человек. Водителя и пассажирку с переднего сидения спасти не удалось.
От удара, сплющившего капот, машина загорелась, а пламя мгновенно разрослось на несколько метров. Все находившиеся в автомобиле люди оказались зажаты в транспортном средстве и не могли самостоятельно выбраться. К месту аварии мгновенно прибыли несколько нарядов полиции, а вот карета скорой помощи так быстро явиться не успела. Полицейские сразу решили оцепить место происшествия и запрещали людям подходить из-за представлявшего угрозу сильного огня.
Однако завтракавшая в одном из кафе компания, в которой присутствовал тренер юношеской сборной Дагестана по борьбе Арсланбек Алиев, прибежала на шум и решила попробовать спасти людей, несмотря на предупреждения стражей порядка. Алиев и его товарищи прорвались к горящему автомобилю, разбили в нем окна, выломали двери и помогли спасти шесть пассажиров, разместившихся сзади.
К сожалению, им не удалось спасти водителя Мурата Салпагарова, который, по данным Telegram-канала Mash, совсем недавно купил эту машину у своего знакомого - бывшего футболиста Расима Хутова, - а также находившуюся на пассажирском сидении девушку. Они оказались зажаты впереди и погибли от огня. Сообщается, что находившаяся в автомобиле компания вечером предыдущего дня и ночью отмечала день рождения одной из пассажирок.
Изначально утверждалось, что за рулем автомобиля был как раз проведший пять сезонов за ставропольское "Динамо", тольяттинскую "Ладу" и "Динамо" из Махачкалы Расим Хутов, но позже выяснилось, что Mercedes уже не принадлежал ему, а был куплен Салпагаровым.
"На звук выбежали — огонь, сразу машина начала гореть. Полицейские нам запретили подходить. Мы сломали окна, двери с арабами-ребятами. Они первые вообще это все начали. И вытащили всех ребят. Передних, кого зажало, не смогли вытащить, очень сильный огонь был", — цитирует Алиева РБК.
"Честно сказать, такие ситуации случайно происходят. Впервые такое видел, растерялся сначала. Хлопок, сразу подскочил - увидел, что огонь горит, машина прямо в дом заехала. У нас в Дагестане, когда хлопок, люди туда бегут, а не убегают, - рассказал тренер чуть позже ТАСС. - Авария, машина горит. Подумали, погоня какая-то, и вдруг поняли, что в машине люди. Полиция кричит отойти, там пламя метров на пять-шесть. Я не один был, мы сидели в кафе, два-три человека, все туда побежали. Начали вытаскивать людей, шесть человек вытащили. Еще минута и все, даже не знал, что так быстро машины горят, страшно было. Девочки молодые там были. Самый первый, кого вытащил, дышать не мог, но говорил в шоковом состоянии, сразу его оттащил в сторону. Ребята оказались из Ставропольского края - трое из Карачаево-Черкесии, но тот, кто был за рулем, мы его вытащить не смогли. Двое сгорели, страшная авария. Я в порядке, немного в шоке от увиденного. Но всем, чем смогли, мы помогли. Я с ними потом еще час сидел".
Сам Алиев является мастером спорта международного класса, а также медалистом чемпионатов России, обладателем Кубка мира по борьбе. Юношеская сборная Дагестана под руководством Алиева неоднократно становилась победителем командного зачета на первенствах России. Подвиг Алиева прокомментировал главный тренер сборной России по борьбе Дзамболат Тедеев.
"Арсланбек выступал в составе сборной, является обладателем Кубка мира, а сейчас работает с Денисом Царгушем с юношеской сборной. Золотой парень, достойный человек. Гордимся, что в такие сложнейшие моменты люди спорта, борьбы приносят пользу обществу, рискуя своей жизнью. Это воспитание борцовской школы Михаила Мамиашвили и Дзамболата Тедеева", - рассказал Тедеев ТАСС.
Для "Газеты.Ru" случившееся прокомментировала депутат Госдумы, а в прошлом прославленная российская конькобежка Светлана Журова.
"Уже не первый раз, когда спортсмены помогают людям в подобных ситуациях. Помните, боксеры вытащили людей из горящего троллейбуса?! Они так заточены: если что-то происходит, то они спешат на помощь. Сколько раз мы это видели. Когда ребята из Дагестана, Кавказа видят это, то они очень быстро реагируют. В таких ситуациях они не обдумывают, а сразу бегут помогать, - подчеркнула Журова. %- Обычно такие вещи отмечаются МЧС, правительством. Выдаются грамоты, медали. Помните, была ситуация, когда парень защитил девушку в метро? Тогда Собянин поощрил молодого человека денежным вознаграждением. Это зависит от руководства, какое оно примет решение. Я считаю, это заслуженно".