В российской квартире взорвался самогонный аппарат

В Улан-Удэ в квартире в жилом доме взорвался самогонный аппарат. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

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По данным авторов канала, пострадал 19-летний хозяин квартиры — его госпитализировали с серьезными ожогами лица и рук. В пятницу, 24 июня, россиянин установил в ванной приобретенный в магазине аппарат и начал делать самогон.

Мужчина ушел, пока готовился самогон, а когда вернулся в ванну — газ, скопившийся в помещении, взорвался. После случившегося следователи начали проверку.