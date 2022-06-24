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1 час назад

Раскрыты детали взрыва в Херсоне

Мария Иванова

Мощность взрывного устройства, сработавшего 24 июня в Херсоне, составила 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.

Раскрыты детали взрыва в Херсоне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Взрыв в Херсоне произошел утром 24 июня, взрывчатка была заложена в один из припаркованных автомобилей. Жертвой теракта стал сотрудник военно-гражданской администрации региона Дмитрия Савлученко.

Местные власти назвали случившееся терактом.

Собеседник РИА Новости заявил, что взрывчатка была заложена под водительское сиденье. Когда машина начала ехать, устройство сработало.

Первой на месте происшествия оказалась мать погибшего, она рассказала РИА Новости, что побежала на звуки взрыва.

«Машина горела, сын сидел на переднем сиденье. Я первая подошла, по возможности стала его тянуть, вытаскивать из машины, бить руками по огню», - рассказала женщина.

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