В Индии жених случайно застрелил гостя свадьбы

В Индии жених на свадьбе случайно застрелил из пистолета своего друга, пишет Mirror. Погибший хотел подарить это оружие приятелю.

По данным местных СМИ, жениха зовут Маниш Мадхешия. В разгар церемонии он получил пистолет из рук друга, начав размахивать оружием, показывая его собравшимся. В этот момент палец мужчины случайно соскочил на курок, и индиец выстрелил в приятеля.

Гость свадьбы упал на землю, его срочно повезли в больницу, но он умер еще до приезда в клинику. Позже Маниш был арестован сотрудниками полиции, которые изъяли у него пистолет для проведения следственных действий.