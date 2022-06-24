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1 час назад

В Индии жених случайно застрелил гостя свадьбы

Газета.Ru

В Индии жених на свадьбе случайно застрелил из пистолета своего друга, пишет Mirror. Погибший хотел подарить это оружие приятелю.

В Индии жених случайно застрелил гостя свадьбы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По данным местных СМИ, жениха зовут Маниш Мадхешия. В разгар церемонии он получил пистолет из рук друга, начав размахивать оружием, показывая его собравшимся. В этот момент палец мужчины случайно соскочил на курок, и индиец выстрелил в приятеля.

Гость свадьбы упал на землю, его срочно повезли в больницу, но он умер еще до приезда в клинику. Позже Маниш был арестован сотрудниками полиции, которые изъяли у него пистолет для проведения следственных действий.

Кроме того, жениху предъявили обвинения в неумышленном убийстве. Семья погибшего активно работает с сотрудниками полиции и не собирается прощать Маниша.

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