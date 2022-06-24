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1 час назад

В Петербурге задержали мужчину по подозрению в убийстве сожительницы и дочери

ТАССиещё 1

Правоохранители в Петербурге задержали 28-летнего местного жителя по подозрению в убийстве сожительницы и их годовалой дочери. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу.

Россиянина задержали по подозрению в убийстве сожительницы и дочери
Фото: ТАССТАСС

Уголовное дело возбудили в конце марта по факту обнаружения скелетированных останков ребенка в возрасте 13-22 месяцев.

"Следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД было установлено, что к совершению указанного преступления причастен мужчина 1994 года рождения", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что убитый ребенок - родная дочь подозреваемого 2019 года рождения. В октябре 2020 года, находясь ночью дома в квартире на проспекте Кузнецова, мужчина поссорился со своей сожительницей 1999 года рождения (матерью девочки), после чего ударил ребенка головой о пол и нанес ему множественные удары. От полученных повреждений девочка умерла на месте. Ее тело подозреваемый несколько дней хранил в ванной, а затем вывез и оставил в лесополосе на территории Южно-Приморского парка. Мать ребенка о преступлении сожителя в правоохранительные органы не сообщила, а уже в феврале 2021 года во время новой ссоры на почве ревности он задушил и саму женщину. Ее тело подозреваемый также некоторое время хранил в ванной, а после вынес на территорию парка и спрятал в зарослях кустарника. В месте, указанном мужчиной после задержания, следственно-оперативная группа обнаружила труп убитой.

Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения, в ближайшее время ему предъявят обвинение.

Происшествия,Следственный комитет,
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