Россиянина задержали по подозрению в убийстве сожительницы и дочери

Следствие установило, что убитый ребенок - родная дочь подозреваемого 2019 года рождения. В октябре 2020 года, находясь ночью дома в квартире на проспекте Кузнецова, мужчина поссорился со своей сожительницей 1999 года рождения (матерью девочки), после чего ударил ребенка головой о пол и нанес ему множественные удары. От полученных повреждений девочка умерла на месте. Ее тело подозреваемый несколько дней хранил в ванной, а затем вывез и оставил в лесополосе на территории Южно-Приморского парка. Мать ребенка о преступлении сожителя в правоохранительные органы не сообщила, а уже в феврале 2021 года во время новой ссоры на почве ревности он задушил и саму женщину. Ее тело подозреваемый также некоторое время хранил в ванной, а после вынес на территорию парка и спрятал в зарослях кустарника. В месте, указанном мужчиной после задержания, следственно-оперативная группа обнаружила труп убитой.