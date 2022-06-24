В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 53.36EUR 55.99
Войти в почту
29 минут назад

Французского миллионера нашли мертвым у отеля в Париже

Lenta.ruиещё 1

Французского предпринимателя и миллионера Стефана Эймера, главу крупнейшей сети медицинских лабораторий Biogroup в стране, нашли мертвым перед отелем Royal Monceau в Париже, пишет РИА Новости со ссылкой на данные AFP. Предполагается, что он совершил самоубийство.

Миллионера нашли мертвым у отеля в Париже
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания Midi Libre, на такую версию указывает предсмертная записка, оставленная мужчиной в отеле. Прокуратура Парижа уже начала расследование по факту обнаружения его тела, чтобы точно установить обстоятельства смерти миллионера.

Уроженец США ударил российского полицейского кирпичом по голове

Мужчина умер в возрасте 52 лет. Компания Biogroup уже выразила свои соболезнования его семье в официальном заявлении в Twitter.

В 2021 году Эймер попал на 167-е место в списке самых богатых людей Франции. Его состояние оценивается в 600 миллионов евро.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители