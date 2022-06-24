Миллионера нашли мертвым у отеля в Париже

Французского предпринимателя и миллионера Стефана Эймера, главу крупнейшей сети медицинских лабораторий Biogroup в стране, нашли мертвым перед отелем Royal Monceau в Париже, пишет РИА Новости со ссылкой на данные AFP. Предполагается, что он совершил самоубийство.

По данным издания Midi Libre, на такую версию указывает предсмертная записка, оставленная мужчиной в отеле. Прокуратура Парижа уже начала расследование по факту обнаружения его тела, чтобы точно установить обстоятельства смерти миллионера.

Мужчина умер в возрасте 52 лет. Компания Biogroup уже выразила свои соболезнования его семье в официальном заявлении в Twitter.