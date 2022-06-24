Стало известно о состоянии выживших при крушении Ил-76 под Рязанью

Исполняющий обязанности главы Рязанской области Павел Малков рассказал, что пятеро пострадавших при крушении ИЛ-76 находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Малков заявил, что выживших удалось спасти благодаря оперативной работе рязанских экстренных служб. Также он поблагодарил экипаж Ил-76.

«Особые слова благодарности экипажу: пилоты до последнего отводили неисправную машину от жилых районов», - написал глава региона.

Он отметил, что пилоты смогли посадить самолет в поле, благодаря чему удалось избежать разрушений и жертв.

Утром 24 июня в Рязанской области потерпел крушение военно-транспортный Ил-76. На его борту находилось десять человек, по данным правительства региона, четверо из них погибли.