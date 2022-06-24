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21 минуту назад

Два авто с пассажирами смыло в море в Сочи

Елена Прошина

Два легковых автомобиля смыло в Черное море у поселка Зубова Щель в Сочи. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС, одного человека удалось спасти, еще семерых ищут.

Два автомобиля с пассажирами смыло в море в Сочи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказал собеседник агентства, к поискам привлечены вертолет Ка-32 и спасательный катер «Валерий Замараев». Отмечается, что машины унесло потоками воды, которые образовались из-за ливней.

Смерч на побережье в Сочи сняли на видео

Отметим, что штормовое предупреждение на территории Сочи действует до 24 июня. Синоптики прогнозируют град, грозовые ливни, смерчи, сход селей, сильный ветер и подъем уровня воды в реках.

По сообщению ФКУ Упрдор «Черноморье», за минувшую ночь на трассе от поселка Волоконка до поселка Зубова щель зафиксированы три селя и три случая падения деревьев на дорогу.

Ранее штормы со смерчами разрушили конструкцию пирса в Лазаревском районе. Были повалены деревья, повреждены линии электропередачи на улице Абовяна, на Красной горке и в районе совхоза Приморский.

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