Названа причина взрыва в Херсоне

Причиной взрыва в Херсоне стало целенаправленное покушение, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Погиб глава управления семьи, молодежи и спорта военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрий Савлученко. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее сообщалось, что в Херсоне произошел взрыв. В городе подорвали автомобиль. В результате подрыва погиб глава управления семьи, молодежи и спорта военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрий Савлученко.

«Да, это погиб мой сотрудник. Руководитель управления семьи молодежи и спорта Дмитрий Савлученко», - подтвердил замруководителя администрации Кирилл Стремоусов.

По его словам, машина была подорвана, когда Дмитрий сел в автомобиль. Сейчас на месте работают взрывотехники, которые проверяют территорию. Взрывом были выбиты окна в четырехэтажном доме, во дворе которого произошло ЧП.

Это уже не первое покушение в Херсонской области за последнее время. Ранее было совершено покушение на главу военно-гражданской администрации (ВГА) Чернобаевки Юрия Турулева. Он получил легкое осколочные ранение и легкую контузию. По его словам, все живы, пострадал автомобиль, «но этим нас не напугать».