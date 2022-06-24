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57 минут назад

Названа причина взрыва в Херсоне

Елена Прошина

Причиной взрыва в Херсоне стало целенаправленное покушение, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Погиб глава управления семьи, молодежи и спорта военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрий Савлученко. Об этом сообщает РИА Новости.

Названа причина взрыва в Херсоне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее сообщалось, что в Херсоне произошел взрыв. В городе подорвали автомобиль. В результате подрыва погиб глава управления семьи, молодежи и спорта военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрий Савлученко.

«Да, это погиб мой сотрудник. Руководитель управления семьи молодежи и спорта Дмитрий Савлученко», - подтвердил замруководителя администрации Кирилл Стремоусов.

По его словам, машина была подорвана, когда Дмитрий сел в автомобиль. Сейчас на месте работают взрывотехники, которые проверяют территорию. Взрывом были выбиты окна в четырехэтажном доме, во дворе которого произошло ЧП.

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Это уже не первое покушение в Херсонской области за последнее время. Ранее было совершено покушение на главу военно-гражданской администрации (ВГА) Чернобаевки Юрия Турулева. Он получил легкое осколочные ранение и легкую контузию. По его словам, все живы, пострадал автомобиль, «но этим нас не напугать».

Кроме того, неизвестные бросили «коктейль Молотова» и обстреляли дом волонтера, который занимается раздачей гуманитарной помощи в Херсонской области. Также было совершено покушение на главу управления службы исполнения наказаний (УСИН) по Херсонской области Евгения Соболева. В результате он попал в больницу, в настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Происшествия,Кирилл Стремоусов,Евгений Соболев,
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