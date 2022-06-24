Названа причина ДТП с Mercedes в центре Москвы

Стали известны подробности аварии на Зубовском бульваре в Москве. Автомобиль Mercedes проехал на красный свет светофора, что и стало причиной того, что машина въехала в дом и загорелась. Об этом сообщил глава управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин, пишет ТАСС.

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«По предварительным данным, водитель иномарки следовал по Зубовской улице и на пересечении с Садовым кольцом выехал на запрещающий сигнал светофора. Пытаясь избежать столкновения с автомобилем такси, не справился с управлением и совершил столкновение со стеной жилого дома, после чего произошло возгорание автомобиля», - рассказал Васенин.

В результате ЧП погибли два человека – водитель и девушка-пассажир иномарки. Еще три женщины и трое мужчин пострадали, их госпитализированы с травмами различной степени тяжести. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.