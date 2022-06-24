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1 час назад

Смертельное ДТП с автобусом и газелью произошло на трассе в Ленобласти

Елена Прошина

Два человека погибли при столкновении рейсового автобуса с «Газелью» в Ленинградской области, которое произошло утром 24 июня. Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», еще шестеро пострадали в аварии.

Смертельное ДТП с автобусом и газелью произошло на трассе в Ленобласти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, Scania, который ехал из Таллина в Санкт-Петербург, столкнулась с микроавтобусом, который вез сотрудников на работу. В результате двое пассажиров «Газели» скончались на месте, еще шестерых доставили в больницу. На снимках с места происшествия видно, что служебное транспортное средство после аварии вылетело с трассы.

Напомним, что утром 24 июня на Зубовском бульваре в Москве Mercedes врезался в стену жилого дома и загорелся. В результате погибли водитель и девушка-пассажир, еще три женщины и трое мужчин пострадали.

Отмечалось, что водитель иномарки проехал на запрещающий сигнал светофора и потерял управление. Кроме того, на автомобиле не было государственных номеров.

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