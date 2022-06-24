В Херсоне прогремел взрыв

В Херсоне произошел теракт. Как сообщает РИА Новости, в городе подорвали автомобиль.

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«Подорвали машину, подробности о пострадавших выясняются. Это был теракт», — рассказали в военно-гражданской администрации региона.

В ВГА добавили, что в результате происшествия погиб начальник регионального управления молодежи и спорта Дмитрий Савлученко.

Напомним, что в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Вооруженные силы РФ освободили Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. В регионах начали работу военно-гражданские администрации, началось хождение рубля, а сами субъекты объявили о планах войти в состав России.