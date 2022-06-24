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46 минут назад

Неизвестные подожгли вагон с пассажирами на Ямале

Мария Иванова

Ранним утром в пятницу, 24 июня, неизвестные подожгли вагон пассажирского поезда, следовавшего из Нового Уренгоя в Оренбург. Об этом сообщается в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

Неизвестные подожгли вагон с пассажирами на Ямале
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел на перегоне Ханымей - Ноябрьск-2 в вагоне номер 13. В 04:20 по местному времени вагон отцепили от поезда и потушили. В вагоне находилось 19 человек, по данным прокуратуры, никто из них пострадал.

При этом «Ямал-Медиа» сообщает со ссылкой на противопожарную службу региона, что пострадала девочка 2012 года рождения.

Движение поездов на участке железной дороги приостановили. Прокуроры начали проверку.

В начале мая в Приморье подожгли вагон с 60 кубометрами белой березы. Поджигателем оказался 20-летний местный житель. Он снял поджог на камеру и позже написал явку с повинной.

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