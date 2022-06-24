Неизвестные подожгли вагон с пассажирами на Ямале

Ранним утром в пятницу, 24 июня, неизвестные подожгли вагон пассажирского поезда, следовавшего из Нового Уренгоя в Оренбург. Об этом сообщается в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.
Инцидент произошел на перегоне Ханымей - Ноябрьск-2 в вагоне номер 13. В 04:20 по местному времени вагон отцепили от поезда и потушили. В вагоне находилось 19 человек, по данным прокуратуры, никто из них пострадал.
При этом «Ямал-Медиа» сообщает со ссылкой на противопожарную службу региона, что пострадала девочка 2012 года рождения.
Движение поездов на участке железной дороги приостановили. Прокуроры начали проверку.
В начале мая в Приморье подожгли вагон с 60 кубометрами белой березы. Поджигателем оказался 20-летний местный житель. Он снял поджог на камеру и позже написал явку с повинной.