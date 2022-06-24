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44 минуты назад

Раскрыты подробности смертельной аварии с Mercedes в центре Москвы

Елена Прошина

В Москве на Зубовском бульваре в результате ДТП погибли два человека, еще шестеро пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный дептранс.

Раскрыты подробности смертельной аварии в центре Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточняется, легковой автомобиль Mercedes столкнулся с машиной такси на перекрестке. После этого авто вылетело на тротуар на Зубовском бульваре, врезалось в здание и загорелось.

«Рано утром водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и влетел в стену жилого дома... Автомобиль загорелся. По предварительной информации, пострадало восемь человек, в том числе два человека погибло, шесть госпитализированы», - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники столичной прокуратуры, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве на Боровском шоссе произошла авария с машиной такси. Автомобиль пролетел на красный свет. В этот момент по пешеходному переходу переходили дорогу порядка десяти человек. В результате пострадало пять человек.

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