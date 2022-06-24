Раскрыты подробности смертельной аварии в центре Москвы

В Москве на Зубовском бульваре в результате ДТП погибли два человека, еще шестеро пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный дептранс.
Как уточняется, легковой автомобиль Mercedes столкнулся с машиной такси на перекрестке. После этого авто вылетело на тротуар на Зубовском бульваре, врезалось в здание и загорелось.
«Рано утром водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и влетел в стену жилого дома... Автомобиль загорелся. По предварительной информации, пострадало восемь человек, в том числе два человека погибло, шесть госпитализированы», - говорится в сообщении.
На месте работают сотрудники столичной прокуратуры, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Москве на Боровском шоссе произошла авария с машиной такси. Автомобиль пролетел на красный свет. В этот момент по пешеходному переходу переходили дорогу порядка десяти человек. В результате пострадало пять человек.