Количество погибших при крушении Ил-76 под Рязанью увеличилось

Четыре человека погибли, еще пятеро госпитализированы после крушения военного самолета Ил-76 в Рязанской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональные власти.
«По предварительной информации, в результате падения самолета в районе Михайловского шоссе города Рязани погибли четыре человека. Еще пять с травмами различной степени тяжести находятся в лечебных учреждениях города Рязани. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — рассказали в региональном правительстве.
Напомним, что ранее в Минобороны сообщили, что военно-транспортный Ил-76 в ходе учебно-тренировочного полета совершил жесткую посадку в Рязанской области. Причиной стала неисправность двигателя.
Инцидент произошел неподалеку от жилых домов, в районе Михайловского шоссе, в лугах поймы реки Плетенка. При падении самолет задел линию электропередачи, из-за чего в дачном поселке отключился свет, а после загорелся.