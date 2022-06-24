Жертв падения Ил-76 оказалось больше

«Самолет упал из-за внезапного воспламенения двигателя. Предварительно, четыре [человека] погибли, пять госпитализированы», — цитирует ТАСС источника в экстренных службах. Самолет летел по маршруту Белгород-Оренбург и остановился на дозаправку в рязанской авиабазе «Дягилево».