Названа причина ЧП с Ил-76 в Рязанской области

Причиной падения военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязанской области стала неисправность двигателя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как говорится в сообщении, полет был учебно-тренировочным, груза на самолете не было. Экипаж обнаружил неисправность двигателя и принял решение осуществить экстренную посадку на грунт, сообщили в ведомстве.

Отмечается, что самолет при соприкосновении с землей частично разрушился. Всех пострадавших госпитализировали.