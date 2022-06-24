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8 минут назад

Минобороны РФ назвало причину аварии с Ил-76 в Рязанской области

Елена Прошина

Причиной падения военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязанской области стала неисправность двигателя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Названа причина ЧП с Ил-76 в Рязанской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в сообщении, полет был учебно-тренировочным, груза на самолете не было. Экипаж обнаружил неисправность двигателя и принял решение осуществить экстренную посадку на грунт, сообщили в ведомстве.

Отмечается, что самолет при соприкосновении с землей частично разрушился. Всех пострадавших госпитализировали.

Ранее сообщалось, что при крушении самолета в Рязани погибли трое человек, еще шестеро были ранены. На месте происшествия возник пожар, однако его оперативно ликвидировали.

Происшествия,Минобороны России,
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