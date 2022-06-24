Женщина расстреляла мужа из-за детей и отказалась раскаиваться

Жительница США убила мужа из-за детей и заявила, что не испытывает раскаяния. Об этом сообщает True Crime Daily.

Фото: Odessa Police Department Odessa Police Department

В субботу, 18 июня, экстренные службы города Одесса, штат Техас, получили сообщение о том, что в одном из домов по улице North Tom Green произошла стрельба. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили, что жертвой нападения стал 58-летний Джо Абрил. Мужчина получил ранения в грудь и затылок и был доставлен в больницу, где позже скончался.

По обвинению в преступлении была задержана жена Абрила, 37-летняя Стефани Туэлл. Давая показания под присягой, женщина призналась, что расстреляла супруга, но раскаиваться отказалась. «Хотела бы я сказать, что мне жаль, но это не так. Никто не обидит моих детей», — заявила она.

По данным издания Oxygen, женщина сама позвонила в 911 и встретила полицейских на крыльце дома. В разговоре с диспетчером американка заявила, что расстреляла Абрила после того, как «застала его за чем-то», однако, что именно делал мужчина, неясно, так как журналистам предоставили отредактированный вариант отчета.

В данный момент Туэлл заключена в тюрьму. Ей предъявлено обвинение в убийстве и назначен залог в размере 100 тысяч долларов (5,3 миллиона рублей). Расследование продолжается.