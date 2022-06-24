Пьяный начальник уфимской УК дал избил участкового и попал на видео

Сообщается, что 45-летний Денис Лапшин после семейной ссоры разгневанный вышел на улицу и решил перекрыть движение на одной из улиц.

Мимо проходивший участковый сделал «дикому коммунальщику» замечание, чтобы тот поскорее вернулся в реальность после чего получил несколько ударов по шапке, а потом еще ударил его по лицу и пнул слетевшую фуражку ногой. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».