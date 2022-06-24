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53 минуты назад

Пьяный начальник уфимской УК дал избил участкового и попал на видео

Александр Кузьмин

Пьяный начальник уфимской УК в прямом смысле дал по шапке участковому. Видео появилось в telegram-канале «Shot».

Сообщается, что 45-летний Денис Лапшин после семейной ссоры разгневанный вышел на улицу и решил перекрыть движение на одной из улиц.

Мимо проходивший участковый сделал «дикому коммунальщику» замечание, чтобы тот поскорее вернулся в реальность после чего получил несколько ударов по шапке, а потом еще ударил его по лицу и пнул слетевшую фуражку ногой. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Происшествия,Видео,
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